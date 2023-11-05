عبدالعزيز جاسم



قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مالك جون بعد الفوز على الجهراء 2-0 في الجولة السابعة من دوري زين الممتاز أول من امس اننا قدمنا مستوى طيبا وهذا هو نادي الشباب، لكن الأمر الذي يؤرقنا هو كثرة التوقف الذي يتسبب في تذبذب المستوى، لافتا الى أن «أبناء الأحمدي» سيكونون ضمن الـ6 الكبار في نهاية الدوري. من جهته، أشار مدير الفريق الأول لكرة القدم في الجهراء عبدالعزيز مدلول الى أن الفريق عانى من غياب 6 لاعبين ولكن ذلك ليس بعذر لأن البدلاء واللاعبين الشباب حاولوا وقدموا كل ما لديهم، مبينا أن الفريق حاول تحقيق نتيجة مرضية لكنه لم يتمكن من ذلك. وأكد مدلول أنه لا يلوم المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا بسبب ظروف بعض المباريات التي لم تخدمنا، مؤكدا أن الجهراء سيكون «شي ثاني» بعد فترة التوقف الدولي «فيفا داي» لمدة 20 يوما.