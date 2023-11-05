وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى جميع الوزراء قال في مقدمته، جاء في القرار رقم (3/2023) والصادر من ديوان الخدمة المدنية، بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن أنه: "تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة خلال الأيام من الأحد إلى الخميس بواقع 7 ساعات"، وجاء فيه "يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها باختيار مواعيد الدوام".

كما جاء فيه أنه: "يسمح للموظف بالمباشرة في أي وقت خلالها -من السابعة حتى التاسعة صباحاً-".

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- هل أصدرت الوزارات والجهات التابعة قرارات بشأن الدوام المرن حسب ما جاء بالقرار؟ الرجاء تزويدي بنسخة من هذه القرارات إن وجدت.