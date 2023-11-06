تنطلق اليوم منافسات دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لمنطقة الجهراء التعليمية على ملعب ساحة الجهراء بمشاركة 8 مدارس ثانوية بإشراف الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي حيث ستقام المواجهات بنظام خروج المغلوب من خلال مجموعتين تلتقي خلال منافسات المجموعة الأولى مدرسة يوسف العذبي مع مدرسة ثابت بن قيس، وفي المباراة الثانية ثانوية سعد العبدالله مع ثانوية الواحة ويلتقي الفائزان في مباريات الدور قبل النهائي، بينما ستشهد منافسات المجموعة الثانوية التي ستقام غدا مباراتين الاولى ستجمع عروة بن الزبير مع صباح الناصر، والثانية ثانوية محمد المهيني مع خالد بن سعيد.



وفي هذا الصدد، أكد موجه التربية البدنية بمنطقة الجهراء أحمد الدلماني أن جميع مدارس المنطقة جاهزة للمنافسة على اللقب ومن ثم التأهل للمرحلة النهائية على مستوى مناطق الكويت، مضيفا: تم الانتهاء من كافة التجهيزات التي ستساهم في انجاح المنافسات كبداية حقيقية لعودة دوري المدارس مرة اخرى لاكتشاف المواهب ودعمها خاصة ان الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد المدرسي وبنك وربة الهدف منها منح الفرصة لاكتشاف المواهب لدعم المنتخبات الوطنية والاندية المحلية.



الى ذلك، احتل فريق كلية الكويت التقنية صدارة المجموعة الأولى لدوري وربة للكرة الطائرة بينما جاء فريق جامعة الكويت ثانيا وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ثالثا وينتظر أصحاب المراكز الثاني والثالث من سيتأهل من المجموعة الثانية التي يحتل قمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضمن التأهل للدور قبل النهائي حيث سيلتقي ثاني المجموعة الاولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الاولى في دور ربع النهائي ويتأهل الفائزان الى قبل النهائي لمواجهة اوائل المجموعتين.