استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات مرة أخرى بعد تحقيقه فوزا صعبا على منافسه المقاولون العرب بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وكان آخر فوز للفريق أمام الإسماعيلي 8 أكتوبر الماضي في الدوري قبل أن يخرج للمشاركة في «السوبرليغ» الأفريقي الذي لم يستطع فيه تحقيق أي فوز منهيا مشاركته بهزيمة و3 تعادلات أمام سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي.



وبعد المباراة، أعرب المدير الفني للفريق مارسيل كولر عن غضبه من ارتكاب لاعبيه لأخطاء غير مقبولة على الإطلاق بسبب عدم التركيز، وصرح: «منحنا المقاولون ضربة جزاء وأدخلناهم في المباراة، وكان من الممكن أن نخسر ولو كان حدث ذلك ستكون الطامة الكبرى، فاللاعبون لن يتوقعوا ردة فعلي لو حدث ذلك».



وأضاف: «موديست اسم كبير، جلست معه ودعمته بعد الانتقادات التي تعرض لها الفترة الأخيرة من أجل تحفيزه».



وكشف كولر عن السبب وراء قراره الذي أثار التساؤلات باستبعاد 4 من العناصر الأساسية قبل المباراة وهم: محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات، وذلك لمنحهم المزيد من الراحة وليس لأسباب فنية.



وقد أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، فيما سجل جوزيف أوشايا هدف المقاولون من ضربة جزاء في الدقيقة 89 بعد خطأ ساذج من المالي أليو ديانغ الذي لعب الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، ويأمل المارد الأحمر في حصد 4 نقاط على الأقل من مباراتين مؤجلتين أمام سيراميكا والجونة ستقامان الأربعاء والسبت المقبلين من أجل استعادة صدارة الدوري قبل فترة التوقف الدولي، مستغلا تعثر المتصدر بيراميدز (13 نقطة) أمام سيراميكا هذا الأسبوع، كما سيتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أخرى ضد بلدية المحلة، لكن لم يتحدد موعدها بعد.



وفي إطار نفس الجولة، رفع الجونة رصيده بقيادة مديره الفني علاء عبد العال إلى 8 نقاط متقدما للمركز السابع بفوزه على الداخلية 2-0 القابع في المركز 16 بأربع نقاط، وصعد بلدية المحلة للمركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد انتصاره على فاركو 3-2 الذي توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز 15.



من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك استمرار غياب الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري والحارس محمد صبحي عن التدريبات الجماعية للفريق، وذلك رغم إعلانهم بموعد المران بشكل طبيعي.



ويستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام بيراميدز الأربعاء المقبل في مباراة نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.



إلى ذلك، يصل اليوم الإثنين فريق الأهلي لكرة اليد رجال إلى الأراضي السعودية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» 2023.



وتقام البطولة للمرة الرابعة على التوالي في المملكة خلال الفترة من 7 إلى 12 الجاري بمشاركة 12 ناديا في مدينة الدمام.



ويشارك إلى جانب الأهلي المصري كل من أندية الكويت الكويتي، ماجديبورج وفوكس برلين الألمانيين، كيلسي الپولندي، وسان فرناندو الأرجنتيني، كال هيت الأميركي، برشلونة الإسباني وكوينزلاند الأسترالي.