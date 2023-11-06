الشارقة - يوسف غانم



يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بجناح مميز في معرض الشارقة الدولي الـ 42 للكتاب والذي يستمر حتى 12 الجاري في «إكسبو الشارقة» بعدد كبير من إصداراته المختلفة التي شكلت إثراء للمعرض من حيث تنوعها لتكون بين أيدي القراء والمهتمين بالأدب والثقافة.



وفي لقاء مع «الأنباء»، أكد مشرف جناح المجلس خليفة الرباح أن المعرض يشهد إقبالا سنويا متزايدا بفضل التنظيم الجيد وعدد الدول ودور النشر الكثيرة التي تقدم إصداراتها وكل جديد في عالم الثقافة والأدب والفكر.



وقال الرباح إن مشاركة المجلس الوطني في هذا المعرض سنويا تأتي انطلاقا من الحرص على التواجد في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة التي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية الشقيقة سنويا في معرض الكتاب الذي يعد من أهم معارض الكتب خليجيا وعربيا ودوليا، حيث يضع المجلس إصداراته المختلفة من كتب ومجلات متنوعة بين أيدي القراء كعالم المعرفة وإبداعات عالمية والثقافة العالمية وعالم الفكر إضافة إلى الإصدارات الخاصة بالتراث العربي.



وأشار إلى الإقبال على الإصدارات المتعلقة بالمسرح «من المسرح العالمي» وأيضا مجلة العربي التي لاحظنا الحرص الكبير من زوار المعرض على السؤال عنها ومن مختلف الجنسيات العربية، وكذلك العربي الصغير، حيث إنها تشكل لديهم نوعا من الذكريات المرتبطة بكثير من الأحداث والقصص والمعلومات التي كانوا ينهلونها من «العربي» التي كانت تصلهم إلى بلدانهم.



وأوضح أن المشاركة في هذا المعرض تهدف إلى عرض الإنتاج الثقافي الكبير للكويت وإبراز دورها المميز ثقافيا من عقود، وهذا الأمر ملاحظ من خلال الإقبال الكبير على جميع أجنحة المشاركين من الكويت، حيث هناك أيضا عدد من دور النشر المميزة الأهلية أو الحكومية التي تشهد حضورا رائعا من خلال الإصدارات الجديدة التي تضعها بين أيدي القراء، وكذلك ما تقدمه للقارئ بشكل عام.



وأشاد بالتنظيم المميز وحرص هيئة الشارقة للكتاب على تذليل جميع العقبات أمام المشاركين، والإعداد الرائع للأنشطة والفعاليات المتنوعة من محاضرات وورش عمل وندوات وتوقيع كتب وغيرها، الأمر الذي أسهم في تميز المعرض، متوجها بالشكر إلى القائمين على المعرض عموما وإلى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو د.سلطان القاسمي، وإلى رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور القاسمي، وإلى الرئيس التنفيذي للمعرض أحمد العامري ولكل من ساهم في هذا الملتقى الثقافي العالمي.