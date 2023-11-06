قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إنه سيدعو لجنة التعيينات القضائية للانعقاد بعد أن رفض ذلك لشهور اتهمته المعارضة السياسية خلالها بالسعي لمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من النفوذ في تشكيل اللجنة.



وفي رسالة من محاميه للمحكمة العليا، تعهد ليفين بدعوة لجنة التعيينات القضائية للانعقاد في غضون 15 يوما. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعون على تأجيلات الوزير لانعقاد اللجنة والتي أدت لتراكم القضايا نظرا لشغور مناصب قضاة.



وجاء في الرسالة «يرى وزير العدل أنه ما من مبرر للانشغال بخلافات أثناء الحرب».



وكان التغيير المقترح لتشكيل اللجنة التي تختار القضاة من بين معارك أشعلها سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية قال إنها لمعالجة تجاوزات المحاكم لكن معارضيه اعتبروا أن هدفها هو الحد من استقلال المحاكم.



ودفع الهجوم المباغت الذي شنته حركة «حماس» عبر الحدود في 7 أكتوبر الماضي، وما تلاها من إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، العديد من أعضاء حكومة نتنياهو إلى وصف التعديلات القضائية بأنها «ملغاة».