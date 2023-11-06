قال مصدر رسمي في وزارة الطاقة السعودية إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل.



وأضاف في بيان أن مراجعة الخفض ستتم الشهر المقبل للبحث في تمديده أو زيادته أو رفع مستوى الإنتاج.



على الصعيد ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقا، ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل نيسان خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024 بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023، وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.