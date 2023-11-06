أعلنت الشرطة الألمانية، أنها أنهت عملية احتجاز أب لابنته البالغة 4 سنوات على مدرج مطار هامبورغ منذ مساء السبت بعد توقيفه من دون أي مقاومة.



وقالت الشرطة على منصة «إكس»، إن «عملية احتجاز الرهينة انتهت، وخرج الرجل من السيارة مع ابنته، وأوقف من دون مقاومة»، مشيرة إلى أن الطفلة «تبدو بخير». وقد استمرت العملية 18 ساعة.



وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق، أنها تتفاوض مع رجل تركي مسلح لإقناعه بوضع حد لاحتجازه ابنته في سيارة بالقرب من طائرة تابعة للخطوط التركية.



واقتحم الرجل البالغ 35 عاما مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء السبت بسيارته مطلقا أعيرة نارية، واحتجز ابنته البالغة 4 سنوات فيها في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.



وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته بشأن حق حضانة الطفلة، وأنه خطف الطفلة من منزل والدتها. وفي البداية طلب هذا الأب تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا.



وقالت الشرطة عبر حسابها على «إكس» سابقا: «نعتقد أن بحوزته سلاحا محشوا بالرصاص، وربما متفجرات»، لا يمكن تحديد طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة.



واقتحم الرجل مدرج المطار بعد تحطيمه حاجزا عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.



وكانت الزوجة أبلغت الشرطة باختطاف الطفلة من منزلها على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.