في إطار مشاركتها الفاعلة في خدمة وتنمية المجتمع وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، نظمت شركة أعيان العقارية حملة للتبرع بالدم في مجمع وبرج يال التجاري الكائن بمنطقة الفحيحيل، بالتعاون مع بنك الدم المركزي.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجمع وبرج يال عبد الوهاب القبندي إن الحملة تندرج ضمن المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي يقيمها المجمع من وقت لآخر، والهدف منها تعزيز مفهوم التكاتف الإنساني والمجتمعي ورفع مخزون الدم الإستراتيجي لدى بنك الدم، لمساعدة المحتاجين من المرضى والمستشفيات والذي يعد إحدى دعائم الحياة المجتمعية. وبين القبندي أن الحملة لاقت تفاعلا إيجابيا ونجاحا كبيرا حيث شارك فيها موظفو الشركات المقيمة في البرج، بالإضافة إلى عدد من زوار المجمع، شاكرا مسؤولي بنك الدم المركزي لتعاونهم في إرسال الفريق التمريضي والطبي المتخصص.