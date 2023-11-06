قامت «فلاورد»، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، و«مبخر»، الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، باستضافة أول حدث مشترك لعملائهما وشركائهما بشهر أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. واستضاف الحدث العديد من ممثلي عملاء «فلاورد» و«مبخر» من الشركات، بما في ذلك شركة زين، ومجموعة شلهوب، وديور، وصحف «القبس» و«الراي» و«الأنباء»، وبنك بوبيان، وغيرهم، وأقيمت الفعالية بغرض تعزيز علاقة الشركتين مع شركائهم ومشاركة خططهم المستقبلية للاستثمار في تحسين وتطوير خدمة الشركات لديهم، بالإضافة إلى بناء العلاقات مع العملاء المستقبليين.



بالإضافة إلى ممثلي الشركات، حضر الحفل أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد عبدالعزيز اللوغاني، والرئيس التنفيذي في مبخر أحمد الأنصاري، ومدير فلاورد في الكويت حمد العوفان، وأعضاء من فريق عمل فلاورد ومبخر، ومجموعة من مؤثري التواصل الاجتماعي. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في مبخر أحمد الأنصاري: نشكر ضيوفنا الكرام لانضمامهم إلينا ولمشاركتنا نجاحاتنا بهذه المناسبة، فثقتهم بنا ودعمهم المستمر لنا يحفزنا على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات. بدوره، قال مدير فلاورد في الكويت، حمد العوفان: سعداء بحضوركم معنا ونتمنى أن نستمر بتطوير شراكاتنا، ويسعدنا الإعلان أن لدينا العديد من الخطط المشوقة لتطوير خدمات الشركات في المستقبل القريب ومع التزامنا للامتياز، لدينا هدف واحد وهو تحديد معايير جديدة في تقديم خدمات الهدايا والتزيين للشركات.