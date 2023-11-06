أعلن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي عزم الاتحاد إقامة متحف الكويت للعمل الخيري والإنساني، كمشروع يهدف إلى حفظ تراث الأجداد في دعم مسيرة الخير، وإبراز تاريخ ودور الكويت الإنساني والخيري حكاما وحكومة وشعبا ومؤسسات أهلية وجمعيات ومبرات في مساعدة مختلف دول العالم والإضاءة على دور جميع تلك الجهات.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد د.ناصر العجمي ونائبه عبدالاله معرفي وعضو مجلس الإدارة أحمد المرشد إلى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، حيث تم التباحث حول إقامة المشروع.