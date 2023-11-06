أعلنت اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني عن تدشين فعالياته اليوم في الكويت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، وذلك بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون، حيث تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 6 و7 نوفمبر الجاري في مركز مؤتمرات الراية في فندق كورت ماريوت الكويت.



وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أن المؤتمر سيشهد مشاركة المركز الوطني للأمن السيبراني والذي أنشئ مؤخرا بهدف تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية، وشبكة الاتصالات، ونظم المعلومات، وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة الكترونية للكويت، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وسيضم المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل معلوماتهم وآرائهم حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات، وذلك بإدارة وتنظيم من كونسولينزا العالمية، وبرعاية من هواوي وOoredoo وشركة الأنظمة الآلية والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات وبمشاركة من شركات عالمية مثل انبوش ونافيلا الأميركية.



وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر د.عبدالرحمن المطيري إن رعاية وزارة النفط لهذا الحدث الخليجي جاء إيمانا منها بأهمية هذه الموضوعات، حيث أصبحت التكنولوجيا وحدها ليست كافية لمكافحة هذه التهديدات المتزايدة، كما تتطلب التكنولوجيا عقد شراكات بين الحكومات والشركات على صعيد مختلف القطاعات.



وأضاف بالقول: «سيشهد هذا المؤتمر تكاتف الجهات الكويتية والخليجية وبمشاركة من وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك حرص دول المجلس على المشاركة بالعديد من الجهات مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني من المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء والوكالة الوطنية للأمن السيبراني والأمانة العامة لمجلس الوزراء في دولة قطر ووزارة الداخلية من مملكة البحرين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وديوان البلاط السلطاني من سلطنة عمان، وشرطة الشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تشارك لجنة الأمن السيبراني في مؤسسة البترول الكويتية بجلسة في جلسات المؤتمر».



من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر والخبير في شؤون الأمم المتحدة د.رضوان العناني إن المؤتمر سيتضمن مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات متنوعة مثل الجرائم السيبرانية، إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، ويتيح المؤتمر أيضا للمشاركين فرصا هائلة للتواصل والتعاون فيما بينهم، كما أن مؤتمر الأمن السيبراني ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي للكويت ولدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.



كما يتناول المؤتمر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج والتكنولوجيا الجديدة، وتحويل الجهات الحكومية لجهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن السيبراني، ويلقي المؤتمر الضوء على الجهود التي تبذل في القطاع النفطي وقطاع البنوك والتامين وغيرها من القطاعات المهمة للحفاظ على معلومات العملاء، وعدم اختراق حسابتهم سواء الشخصية أو المؤسسية والحفاظ على خصوصية كبار المسئولين والتي تواجه التحديات والعمل على إيجاد حلول وتوصيات تطرح لرفعها الى الجهات المعنية في الكويت ودول مجلس التعاون، مراعية في ذلك الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني دوليا، انطلاقا مما تضمنته رؤية قادة دول مجلس التعاون بأهمية تعزيز العمل المشترك والتعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني بما ينسجم مع تطلعات دول «البيان الختامي لإعلان الرياض» الصادر عن أعمال دورة المجلس الأعلى في ديسمبر 2021.



وتتشكل اللجنة العلمية للمؤتمر من د.عبدالرحمن المطيري من جامعة الكويت ود.علياء البحر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ود.بسام القاسم من كلية بوكسهل الكويت والبروفيسور مارتن ريتشارد من جامعة Atlanta بالولايات المتحدة الأميركية والبروفيسور مأمون العزب من جامعة Charles Darwin في استراليا وخبير الأمن السيبراني العالمي ادوارد جورج من مجموعة سيكورتي العالمية، ود.رضوان العناني الخبير في شؤون الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.