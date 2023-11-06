عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة لدراسة عطاءات ممارسة توريد وتركيب وصيانة كاميرات أمنية داخل مختبرات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي م. ايمان العمر وعضوية 6 أعضاء من الوزارة.



وأضافت المصادر ان اللجنة تقوم بدراسة العطاءات المحالة من لجنة الشراء بالوزارة والمقدمة من قبل الممارسين وفق اشتراطات الممارسة.



وأوضحت المصادر انه تم إقفال الممارسة التي كان آخر موعد لتقديم عطاءاتها لادارة المشتريات والمخازن بالوزارة 29 أكتوبر الماضي.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة تدرس حاليا عطاءات الممارسة، وان الكاميرات الأمنية تعتزم الوزارة تركيبها في ممرات المختبرات وعبر أحدث أنظمة المراقبة سيتم احكام مراقبة دخول وخروج الموظفين الى المختبرات وذلك لتأمين أجهزة الفحوصات والعينات في المختبرات وتنفيذا لتوصيات ديوان المحاسبة.



كما ان الوزارة حصلت على الموافقات اللازمة وجار العمل في إجراءات توفير بوابات أمنية للمداخل والمخارج الرئيسية لمبنى المركز الحكومي.