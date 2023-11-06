أكد القائمون على جناح وزارة الإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ 42 امس الأحد على أهمية دور المعرض بمد الجسور الثقافية بين دول العالم وتعريف جمهوره بمكانة الكويت في المجال الثقافي.



وقال ممثل الوزارة من إدارة إعلام دول مجلس التعاون الخليجي بقطاع الإعلام الخارجي فيصل الشمري لـ «كونا» إن الوزارة تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحدا من أهم المعارض في المنطقة.



وأوضح الشمري أن أهمية المشاركة تكمن في وجود عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى المؤسسات والصحف الإعلامية المختلفة «ما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر والتعرف على أهم التطورات التي تحدث لدى المؤسسات الإعلامية».



من جانبه، قال مراقب المعارض بإدارة المعارض والإصدارات الإعلامية في الوزارة عبدالله الرفدي لـ«كونا» إن «الإعلام» تشارك بأكثر من 20 عنوانا تمثل جانبا من أهم الإصدارات والمؤلفات الكويتية الثقافية والفكرية والأدبية.



وأضاف الرفدي أن جناح وزارة الإعلام يركز على العديد من الأنشطة من خلال إصدارته وأهمها الدور الإنساني والثقافي وأيضا السياحي، كما يبرز أهمية الدولة كمركز مالي واقتصادي واهتمامها بأدب الطفل. وذكر في هذا الصدد، أن الجناح يركز على إظهار دور المؤلف والكاتب الكويتي من خلال عناوين متنوعة للإصدارات «بين صور من الماضي الكويتي وكتيبات تحكي قصة الدستور وتاريخ الفنون الشعبية الكويتية».