

اختتم بنك بوبيان مشاركته بعدد من ورش العمل والحلقات النقاشية ضمن رعايته للمجموعة الحادية عشرة من برنامج «تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وتحت إشراف معهد الدراسات المصرفية، لتأتي هذه المشاركة تأكيدا لخطوات بوبيان الراسخة في إطار استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بوبيان عادل الحماد: يسعدنا أن يكون بوبيان جزءا داعما لبرنامج تأهيل كوادرنا البشرية من حديثي التخرج الأمر الذي يعكس التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية لتحفيز حديثي التخرج وأن نكون الداعم الأول لهم من خلال تبني أفضل السبل لصقل مهاراتهم وقدراتهم وضمان تطور ونجاح مسارهم الوظيفي.



وأضاف ان مشاركة بوبيان من خلال عدد من الحلقات النقاشية تأتي تعزيزا لركائز الاستدامة الهادفة إلى دعم حديثي التخرج لتشجيعهم على العمل والاستمرارية في القطاع المصرفي الذي يشهد تنافسية عالية على صعيد مختلف قطاعات الأعمال، مشيرا إلى أن بوبيان يعد من أكبر مؤسسات القطاع الخاص بصورة عامة، والقطاع المصرفي بصورة خاصة، توظيفا للكوادر الوطنية الشابة والتي ينظر إليها في بوبيان كركيزة أساسية لتحقيق رؤية وتطلعات العمل المصرفي في بوبيان على المدى البعيد.



وقد شارك في الجلسة الأولى مدير أول تطوير المنتجات الرقمية عبدالعزيز الوزان، وتمت خلالها مناقشة الرقمنة وسبل تطورها وتأثيرها في الصناعة المصرفية بالإضافة إلى رحلة نجاح بنك بوبيان في التحول الرقمي وكيفية بناء قاعدة قوية من الحلول والبرامج المتطورة بما يسهم في تعزيز صناعة الصيرفة المالية الإسلامية الرقمية على مستوى العالم.



أما الجلسة الثانية فكانت بمشاركة مطور الذكاء الاصطناعي في مجموعة الخدمات الرقمية محمد العلي، حيث تطرقت إلى تاريخ الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في القطاع المصرفي للكشف عن أحدث طرق الاحتيال وأنشطة مكافحة غسيل الأموال تنفيذا لاستراتيجية مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة وأيضا كيفية تطوير روبوت يساعد في إنهاء الأعمال الروتينية اليومية للمساعدة على تجنب الأخطاء البشرية وأيضا لتوفير الوقت للموظفين لتقديم حلول تعتمد على الابتكار والإبداع.



أما الجلسة الثالثة فكانت جلسة نقاشية بمشاركة المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية، تناولت مناقشة مفاتيح النجاح المهني في القطاع المصرفي وتقديم بعض النصائح المهنية لحديثي التخرج والمنضمين الجدد الذين سوف يبدأون حياتهم المهنية في القطاع المصرفي.