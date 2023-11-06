ادانا الناصر: إستراتيجية البنك الشاملة للعمل المصرفي والاستثماري أسهمت في تحقيق هذا النجاح

ناصر اللوزي: النتائج تعبر عن نمو استثنائي بكل البيانات.. وتبشّر بتحقيق المزيد من النجاحات

هيثم البطيخي: معدلات النمو المرتفعة جاءت في ظل المحافظة على متانة الوضع المالي للبنك





أعلن البنك الأردني الكويتي، ضمن الشركات التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023)، حيث بلغت قيمة الأرباح الصافية 72.1 مليون دينار أردني، وأظهرت النتائج نجاح البنك في تحقيق معدلات نمو جيدة في جميع بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، بما في ذلك أعلى معدل أرباح ونمو في موجوداته منذ التأسيس.



ووفقا للبيانات المالية، فقد بلغ صافي قيمة الموجودات 5.072 مليارات دينار أردني بارتفاع نسبته 43%، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة حقوق الملكية من 477.6 مليون دينار أردني في العام الماضي لتصل إلى 702.8 مليون دينار أردني مع نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة نمو بلغت 47.2%.



أما الودائع والتأمينات النقدية فقد ارتفعت بنسبة 40.9% لتصل إلى 3.574 مليارات دينار أردني، كما ارتفعت التسهيلات بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.030 مليار دينار أردني.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي م.ناصر اللوزي: «إننا نعتز بهذه النتائج التي تعبر عن نمو استثنائي في كل بيانات البنك وتبشر بتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».



بدورها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «لقد أسهمت الاستراتيجية الموثقة والمعتمدة التي يتبناها البنك والشاملة لجميع أصعدة العمل المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية في تحقيق هذا النجاح».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي: «إن النتائج ومعدلات النمو المرتفعة التي تم تحقيقها جاءت جميعها في ظل المحافظة على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظنا على نفس المستوى الجيد من كفاية رأس المال التنظيمي والذي بلغ 17.56%، بالإضافة إلى رفع كل معدلات المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أي مخاطر».



وأضاف: «أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لجميع عملاء ومساهمي البنك على ثقتهم، وكذلك الفريق الإداري في البنك والموظفين على جهودهم وتفانيهم في خدمة هذه المؤسسة. كما أتوجه بالشكر الخاص إلى البنك المركزي الأردني مع تأكيد حرصنا على الامتثال لجميع تعليماته التي تهدف لحماية ودائع العملاء ودعم الاقتصاد الوطني، وكذلك إلى هيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي وكل الجهات الرقابية في الأردن والعراق».