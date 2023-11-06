أعلن بنك برقان رعايته الاستراتيجية لفعاليات مهرجان «فلير» الرياضي الثامن، وهو أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، وتأتي هذه المبادرة المميزة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتأكيدا على دوره المحوري في تعزيز الثقافة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع الكويتي على تبني أسلوب حياة صحي.



ومن المتوقع أن يشارك في المهرجان الذي يمتد بين 9 و11 نوفمبر في مارينا كريسنت، نحو 3000 متسابق من كلا الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق، إضافة إلى أكثر من 7500 زائر و200 متطوع وحكم تقريبا. وتندرج هذه الرعاية ضمن رؤية البنك الهادفة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاستدامة وحوكمة الشركات (ESG)، والتي تنعكس على جهوده للاستثمار في مجال الاستدامة المجتمعية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «يسعدنا جدا أن نكون الراعي الاستراتيجي لحدث رياضي ضخم مثل مهرجان فلير، إذ نعتبر الرياضة أحد أهم الركائز الأساسية ضمن برنامجنا للمسؤولية المجتمعية، كما يسعى البنك دائما إلى دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في الارتقاء بأسلوب حياة أفراد المجتمع. وسيتخلل المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب الكبار والصغار، والرياضيين المحترفين، لذلك ندعو الجميع إلى المشاركة وزيارة المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام».



بدوره، صرح الرئيس التنفيذي في فلير فتنس يوسف الشايع: «سعداء جدا برعاية ودعم بنك برقان لمهرجان فلير، فهذه الشراكة تؤكد اهتمام وتركيز البنك في مجال الرياضة وتشجيع الرياضيين على المشاركة في جولات التحديات البدنية على مدى 3 أيام، والتي تعتمد على القوة والمرونة والتحمل. إضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المشاركين، حيث يعتبر مهرجان فلير أكبر تجمع رياضي يهدف إلى نشر التوعية الصحية والبدنية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية بطريقة عصرية ومتطورة. ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية للأطفال والكبار، إلى جانب معرض مخصص لأصحاب المشاريع الشبابية الكويتية».



ولتمكين كافة رواد المهرجان من التمتع بتجربة متميزة، سيتواجد موظفو بنك برقان في جناح مخصص للتواصل بشكل مباشر مع الجمهور وتعريفهم بالأنشطة والمسابقات والجوائز القيمة التي ستوزع على الفائزين. ومن خلال المهرجان سوف يتم تسليط الضوء على نشر التوعية المصرفية دعما للحملة التوعوية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية».



تجدر الإشارة إلى أن رعاية بنك برقان الاستراتيجية لمهرجان فلير الرياضي تأتي ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت، إضافة إلى دعم الرياضيين الكويتيين، ولاسيما أبطال الكويت الأولمبيين الذين ينافسون في المحافل الدولية.