بالضربة القاضية في الجولة الثانية، توج عدنان القزويني بطلا بحزام (KSP) الشرق الأوسط، على حساب جراح العنزي، وذلك في ختام مواجهات بطولة الكويت الدولية الرابعة للفنون القتالية، التي أقيمت مساء أمس الأول وحضرها عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل ومالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور غفير، كما فاز التونسي حاتم جوعا بحزام (KSP) للشرق الأوسط للمواي تاي بعد تغلبه على نظيره اللبناني مهند المغربي، في مواجهة مثيرة ومتكافئة منذ الجولة الأولى وحتى نهاية الجولة الخامسة.



وفي نزالات المحترفين الأخرى في المواي تاي، تغلب خالد جابر على محمد زايد، وجاسم الشعيب على يوسف السماهيجي، وفادي الوكيل على عبيد المطيري، فيما فاز في نزالات محترفي الملاكمة حسن الكعبي على فهد الهاجري، وخالد الرشيدي على يوسف بدوي، ونور متولي على نايف عبدالجادر.



من جانبه، أكد مشعل الفجي أن البطولة شهدت تقديم عدد غير قليل من المواهب العربية القادرة على المضي قدما في مسيرتها الاحترافية سواء في الملاكمة أو المواي تاي، وقال:«سنحرص على أن نمهد الطريق أمام أبطال العرب لوصولهم للعالمية، ومع تطوير قدراتهم الفنية والبدنية فإن هناك فرصة كبيرة لهم ليرتقوا نحو المنافسة على الألقاب الدولية».