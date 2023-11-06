توج فلوميننسي البرازيلي بلقب مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية للمرة الأولي في تاريخه بفوزه على بوكا جونيورز الارجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) فجر الأحد في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، حيث سجل الأرجنتيني جرمان كانو (36) وجون كينيدي (99) هدفي فلوميننسي، والبيروفي لويس أدفينكولا (72) هدف بوكا جونيورز. وأكمل الفريقان المباراة بـ 10 لاعبين اثر طرد كينيدي بالبطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله الهدف الثاني لتخطيه لوحات الرعاية والاحتفال مع الجماهير في المدرجات (102)، والمدافع الكولومبي لبوكا فرانك فابرا بسبب توجيه ضربة إلى وجه القائد نينو في وجهه (105+7).



وأبقى فلوميننسي اللقب في البرازيل للمرة الخامسة تواليا وهي سلسلة لم يحققها اي بلد آخر على مدى 64 عاما في هذه البطولة.



وسبق لفلوميننسي أن بلغ نهائي كأس ليبرتادوريس مرة واحدة وخسر أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري عام 2008.



وحرم فلوميننسي، الذي ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية ديسمبر المقبل، الفريق الأرجنتيني من اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه انديبنديينتي، إذ لم يفز بوكا بالبطولة القارية منذ 2007.