القاهرة - محمد صلاح



كشف السيناريست د.مدحت العدل عن مصير مسلسل النجمة شريهان الذي كان قد أعلن عنه في تصريحات سابقة له، مؤكدا أن المشروع ما زال قائما، وقال: «بندور ليها على حاجة تليق بيها، شريهان علشان ترجع بتاخد تحضيرات كتير في مشروع في الأفق، لكن تكلفته كبيرة ومحتاج تحضير كبير فمش هيبقى في القريب العاجل».



وعن الأعمال التي يحضر لها هذه الفترة منها مسلسل النجم يحيى الفخراني الذي يعود به لدراما رمضان، قال العدل في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء الإمارات» عبر قناة «الظفرة»: «بعمل مسلسل للفنان الكبير يحيى الفخراني في رمضان من 15 حلقة متاخد من رواية الأستاذ الكبير إبراهيم عبدالمجيد «عتبات البهجة» دا اللي بعمله دلوقتي».