يوسف الرويح: مشاركة «بيتك» بمؤتمر «كسر الحواجز» ضمن دعمه للفعاليات التي تعزز قدرات الشباب

طارق العجيل: «بيتك» حافظ على زخمه وقوته في طرح الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها

نهال المسلم: تمكين المرأة إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة.. ونولي أهمية قصوى بالمساواة بين الجنسين

محمد المسلم: المؤتمر شكّل قيمة مضافة عبر تمكين التواصل مع نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين





اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مشاركته الفاعلة في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، الذي ضم مشاركين من قطاعات مختلفة ومؤسسات مالية بارزة وخبراء في الصناعة تطرقوا الى موضوعات مهمة عن التحول الرقمي وتمكين المرأة والشمول والتنوع والتقنيات الناشئة والاستدامة.



وفي هذا السياق، أكد رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد عبدالله العمر أن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» حققت نجاحا كبيرا، وأنجزت الهدف المرجو منها عبر مشاركات واسعة من كوادر «بيتك» البشرية، وكذلك من الإدارة التنفيذية في حلقات نقاشية وورش عمل مختلفة أضافت قيمة حقيقية للمشاركين والحضور.



ولفت العمر في تصريح صحافي الى أن مشاركة «بيتك» جاءت انطلاقا من اهتمامه بتطوير وتمكين العناصر القيادية الوطنية والحرص على الارتقاء بالتعليم في الكويت من خلال التواجد في كل المبادرات والمؤتمرات التي تشكل فرصة لمناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة تساهم في تسريع نقل المعرفة وتمكين الجيل القادم من المواهب والكفاءات الوطنية، والتركيز على الابتكار العلمي وإقامة شراكات هادفة لصياغة مستقبل القادة في مشهد عالمي سريع التطور.



وقال: «يدرك بيتك أهمية التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق حرص على الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، فأصبح من رواد التحول الرقمي في المنطقة، وأثمرت جهود بيتك الرقمية قيادة المنافسة، وتعزيز الحصة السوقية، وتوسيع وتنويع قاعدة عملائه، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية، انعكست بشكل إيجابي على نتائجه المالية».



وأضاف أن «بيتك» ركز جهود التحول الرقمي على تعزيز كفاءة أعمال الموظفين لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر مجهزة للتحول من بيئة عمل روتينية وتقليدية الى رقمية ومبتكرة تعزز الإنتاجية والتمكين، مبينا ان «بيتك» كان أول من يطبق نظام Oracle Cloud على مستوى القطاع المصرفي.



ولفت العمر الى أنه انطلاقا من مركزه الريادي وباعتباره أكبر بنك في الكويت والبنك الإسلامي الرائد عالميا، ركزت استراتيجية «بيتك» على تعزيز مفهومي الشمول والتنوع عبر تمكين المرأة، وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة ورعاية المواهب منها، وتوفير التدريب اللازم لها وفتح آفاق التطور والنمو أمامها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.



وعلى صعيد تطوير القادة الحاليين والمستقبليين، أشار الى أن «بيتك» نفذ برامج متخصصة بالتعاون مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية مرموقة، فضلا عن إطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية، إيمانا من «بيتك» بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية في نجاح أي مؤسسة.



تعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع



من جانبه، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، ان مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، يؤكد دور «بيتك» المجتمعي الرائد، مبينا ان المشاركة الفاعلة لـ «بيتك» خلال المؤتمر ساهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وأكدت الحرص على دعم الفعاليات التي تعزز قدرات الشباب والمجتمع بشكل عام.



وأضاف الرويح أن «بيتك» حريص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لما لذلك من أثر كبير في تعزيز مهارات الشباب ومعرفتهم بموضوعات مختلفة ضمن إطار الاستدامة ودعم الجانب التعليمي للمجتمع وتمكين الشباب.



وأوضح أن المؤتمر تضمن العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف شرائح المجتمع، مبينا أن هذه الجلسات تمنح فرصة للنقاش حول أبرز المواضيع التي تهم المجتمع وبيئة العمل وزيادة الوعي بأهمية المعرفة، وأهمية ريادة الأعمال ودعم الشباب الكويتي في تنفيذ مشاريع تشكل قيمة مضافة للمجتمع.



وأشار الى أن «بيتك» يولي أهمية وتقدير كبيرين للعلم والشباب، ويدعم المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات القيادة، ورفع مستوى الكفاءة، ومواكبة التطور العالمي في مجال الأعمال والتنمية البشرية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وأكد أن المؤتمر شكل قيمة مضافة عبر تمكين التواصل مع نخبة من الشخصيات العالمية المرموقة والقادة بمجالات مختلفة.



الحلقة النقاشية الأولى



خلال المؤتمر، شارك المدير التنفيذي للتحول الرقمي في «بيتك»، م.طارق العجيل، في الجلسة النقاشية الأولى الخاصة بدور وأهمية التحول الرقمي.



وقال العجيل إن تطبيق «بيتك» على الموبايل KFHonline حقق نجاحا كبيرا وجاء في التصنيف الأول على Apple Store، وذلك بفضل كفاءته وسهولة استخدامه وما يقدمه من حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للمستخدمين، مبينا أن عملاء «بيتك» نفذوا حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الالكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وأشار العجيل الى أن هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنحه ميزة تنافسية.



وأوضح العجيل أن «بيتك» حافظ على زخمه وقوته في طرح الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها، مبينا ان أزمة كورونا ساهمت في تسريع رحلة التحول الرقمي لـ «بيتك» الذي كان بالأساس قد بدأها وقطع بها أشواطا كبيرة قبل الأزمة، لافتا إلى أن «بيتك» واصل خلال فترات الإغلاق التام جهوده في خدمة العملاء على مدار الساعة ودون توقف من خلال خدماته الرقمية.



وعن التكنولوجيا المالية وكيف يتعامل معها «بيتك»، أوضح العجيل ان «بيتك» يواكب التكنولوجيا المالية ويتبنى آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعلم الآلة، وتعزيز الشراكات مع مزودي الفنتك، مؤكدا أن ذلك بالنسبة لـ «بيتك» بات في صلب أعماله وقد استثمر كثيرا في تطوير بنيته التحتية لأنه يدرك ان هذا النوع من الاستثمار لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة.



الحلقة النقاشية الثانية



خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية الثانية، قالت نائب المدير العام للمنتجات التمويلية لمجموعة «بيتك» نهال المسلم، إن المشاركة في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، شكل فرصة لتسليط الضوء على أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، ألا وهي تمكين قيادة المرأة.



واستعرضت المسلم تجربتها مع «بيتك» وتمكينها لتصبح امرأة قيادية في البنك.



وأكدت خلال تصريح صحافي على هامش مشاركتها في المؤتمر، أن «بيتك» يولي أهمية قصوى لسياسة المساواة في الأجور والمكافآت لكافة موظفيه من الرجال والنساء، وتوفير فرص متساوية في التعلم والتدريب واكتساب المهارات، والوصول إلى المناصب القيادية.

وانعكاسا لتساوي الفرص، يركز «بيتك» عند اختيار الموظفين المتعاقبين في أي منصب وظيفي على توافر الكفاءات الضرورية لدى كافة المرشحين سواء رجل أو امرأة للقيام بواجباتهم القيادية المطلوبة. ويركز أيضا على إزالة العوائق والمساهمة في تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح القيادة لدى المرأة.



وأضافت المسلم: «كما هو الحال في أي مجتمع أو اقتصاد، بات مفهوم تمكين المرأة عنصرا مهما في مجالات صنع القرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية ومساواة الفرص، وتؤكد تقارير ودراسات عالمية أن تمكين المرأة يمثل إمكانية حقيقية لتسريع النمو الاقتصادي».



ونوهت المسلم بدور «بيتك» الأساسي في تعزيز الاستدامة والشمول عبر تمكين قيادة المرأة، مشيرة الى إتاحة مجالات التقدم المهني أمام المرأة وتسهيل ارتقائها في سلم المناصب العليا، وتوفير بيئة عمل مرنة، ووضع استراتيجيات وسياسات داعمة، وتطوير ثقافة عمل تنعكس إيجابا على تمكينها.



وذكرت أن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة وواعدة في هذا المجال، وتوج إنجازاته مؤخرا بتطبيق أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتمكين المرأة من خلال توقيع اتفاقية «مبادئ تمكين المرأة».



التواصل مع متحدثين عالميين



بدوره، قال المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك»، محمد المسلم، إن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، حققت نجاحا كبيرا من ناحية تعزيز كفاءة الموارد البشرية للبنك عبر دمجهم ببرامج تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية ومحاضرات متقدمة من قبل كوكبة متنوعة من المتحدثين الدوليين والمحليين وخبراء في الصناعة، من بينهم توم بيليو، المؤسس المشارك لشركة كويست نيوترشن Quest Nutrition، وجو مالون، رائدة أعمال تمكنت من تحويل مشروعها الصغير إلى علامة تجارية عالمية، وكالوم تشيس، خبير الذكاء الاصطناعي، ودانيال هولم، أحد الخبراء الرواد في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والميتافيرس، وسارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، وجرايم كودرينجتون، المتخصص في مستقبل العمل، مبينا ان استضافة كوكبة من الشخصيات العالمية يتماشى مع رؤية «بيتك» في تطوير القادة وصقل مهارات طاقاته البشرية الذين هم العامل الأساسي في نجاح المؤسسة.



تمكين المرأة في «بيتك»



قالت نهال المسلم إن العام الماضي شهد تولي 55 موظفة مناصب في الإدارتين العليا والمتوسطة في بيت التمويل الكويتي، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» نحو 35%، فضلا عن أن توظيف السيدات في برنامج فرصة التدريبي بلغ نحو 53%.





شراكات عالمية لطرح خدمات فريدة



قال م.طارق العجيل إن الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) وواجهة برمجة التطبيقات (API) تمضيان قدما في إعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية، وعلى البنوك والمؤسسات ان تتبنى هذه البرامج وتستفيد من مميزاتها بما يعزز تجربة العميل ويحسن الأداء بشكل عام.



وأوضح العجيل أن «بيتك» يتعاون مع شركات عالمية بهدف طرح خدمات فريدة من نوعها وذات كفاءة عالية، منوها بالتعاون مع شركة «ريبل» لإطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية عبر الحدود باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، مؤكدا مواصلة استكشاف شراكات جديدة مع شركات تقنية ناشئة وشركات عالمية ومزودي الفنتك بهدف تصميم وطرح حلول مالية مبتكرة للعملاء.





سجل حافل بدعم الشباب وتطوير المجتمع



أشاد يوسف الرويح بمشاركة قياديي «بيتك» في المؤتمر بالحلقات النقاشية وتبادل الرؤى مع المشاركين من مؤسسات مختلفة بما أثرى محتوى المؤتمر وساهم في نجاحه.



ولفت الى أن «بيتك» يمتاز بسجل حافل في دعم الشباب والمبادرات التي تهتم بتطوير المجتمع ولديه خبرة كبيرة في المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي يكون لها أثر إيجابي كبير في نقل المعرفة، والتي تشكل منصة مهمة للشباب، والمبادرين للاستفادة من الخبرات والنصائح التي يتم التطرق إليها خلال المؤتمر.