يتوقع أن تصبح ماسة «بلو رويال» النادرة واحدة من أغلى الماسات التي تبيعها دار «كريستيز» للمزادات عند عرضها غدا.



تعد «بلو رويال» القطعة الأبرز التي ستعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف خلال الشهر الجاري والتي تشمل عقدا من اللؤلؤ وضعته الممثلة أودري هيبورن وساعة كانت ملكا للنجم مارلون براندو.



وهذه الماسة التي تزن 17.61 قيراطا، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.



ومن المتوقع أن تباع هذه الماسة بسعر يتراوح بين 35 و50 مليون دولار في مزاد «ماغنيفيسنت جيويلز» للمجوهرات الرائعة الذي تنظمه دار كريستيز.



وقال المدير الدولي للمجوهرات لدى الدار راهول كاداكيا لوكالة فرانس برس «ستكون واحدة من أفضل 10 قطع مجوهرات بيعت في كريستيز على الإطلاق من حيث القيمة».



وبقيت هذه الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاما. وقال كاداكيا إن عددا كبيرا من الماسات الملونة الحديثة خضعت لقص مختلف تعزيزا للون. أما في حالة «بلو رويال» فإن «المادة الخام نفسها غنية جدا لدرجة أنهم تمكنوا من قصها وفق نمط كلاسيكي رائع». تعد الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قراريط نادرة جدا. ومنذ تأسيس دار كريستيز عام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.