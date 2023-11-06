اقترح النائب سعد الخنفور، نقل مقر هيئة الزراعة والثروة السمكية من منطقة الرابية إلى خارج المنطقة وتخصيص الأرض للرعاية السكنية، مؤكد في اقتراحه أن الازدحام الشديد لمداخل ومخارج المنطقة تسبب في طمس الطابع السكني الخاص لمنطقة الرابية.

واعتبر الخنفور أن هذه الاختناقات المرورية سببه الرئيسي تواجد مبنى الهيئة مشيرا أن هذه الازدحامات تصل ذروتها بعد الاجازات الرسمية وعودة مراجعي هيئة الزراعة لمراجعتها بأعداد غفيرة فضلا عن تكدس الشاحنات والباصات في ساحات المنطقة مشيرا إلى ضرورة نقل المقر إلى منطقة آخرى غير سكنية.

واختتم الخنفور اقتراحه بتخصيص أرض المقر بعد إخلائه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحويل الأرض لمنطقة سكنية خاصة واضافه قطعه جديده تحمل الرقم 5 خلال مدة لا تزيد عن سنتين