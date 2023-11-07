تغلب الوداد المغربي على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 2-1 امس الأول في ذهاب نهائي دوري أفريقيا لكرة القدم بنسختها الأولى.



وسجل ريفالدو كويتزي مدافع ماميلودي هدفا في مرمى فريقه لدى محاولته تشتيت كرة عرضية مانحا التقدم للوداد (42)، قبل أن يدرك المحترف المغربي عبدالمنعم بوطويل التعادل من ركلة جزاء (74)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للوداد الذي سجل له أنس سرحات هدف الفوز في الدقيقة (79) بتسديده قوية من خارج منطقة الجزاء.



ويلتقي الفريقان إيابا في بريتوريا لحسم هوية الفائز باللقب القاري وجائزة الـ 4 ملايين دولار بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل.



وكان الفريقان تواجها قبل أشهر في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، فتعادلا ذهابا في الدار البيضاء بهدف لمثله، وبهدفين لكل منهما إيابا ليبلغ الفريق المغربي النهائي.