عبدالكريم أحمد



أكد رئيس جمعية المحامين شريان الشريان أن قائمة «المحامي» ستكون عند حسن ظن المحامين والمحاميات الذين أولوها الثقة في انتخابات جمعية المحامين التي تقدمت فيها بفارق كبير عن منافستها قائمة «المهنة». وكشف الشريان لـ «الأنباء» عن أن القائمة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة لأن تكون مهنة المحاماة راقية ومتميزة ومنضبطة، واعدا بإنجازات تشمل قوانين وخدمات ورعاية نوعية، إضافة لتذليل أي عقبات تواجه المحامين.



وأوضح أن من أولويات المرحلة المقبلة إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يشتمل على أكثر من 18 تعديلا، ومنها إقرار الحصانة الجزئية للمحامي، إضافة إلى السعي لتطوير مركز التحكيم ومعهد الكويت للدراسات القانونية وتقديم دورات وبرامج تثقيفية للزملاء المحامين والعاملين في المجال القانوني.



بدوره، قال الحاصل على المركز الأول في الانتخابات وعضو قائمة «المحامي» خالد السويفان إنه وزملاءه في القائمة يعدون زملاءهم المحامين بعمل أفضل ورؤية مختلفة والسعي نحو تحقيق إنجازات لهم خلال العامين النقابيين المقبلين.



وقدم السويفان الشكر لزملائه الذين أولوه الثقة والتكليف، مبينا أن الجمعية العمومية قالت كلمتها ان من يعمل ويجتهد يستحق أن يستمر، في وقت أكد أن جمعية المحامين ستبقى بيتا لكل المحامين بمن فيهم أعضاء قائمة «المهنة» الذين رحب بمد يد التعاون لمن يريد العمل منهم.



وجاء ترتيب الفائزين حسب الآتي:



٭ المحامي خالد جمال السويفان 2202 صوت.



٭ عدنان محمود أبل 2099 صوتا.



٭ حمود جاسم الردعان 1998 صوتا.



٭ عبدالرزاق ذريان العنزي 1979 صوتا.



٭ شريان مرزوق الشريان 1880 صوتا.



٭ مشعل سعد الخنة 1878 صوتا.



٭ عبدالرحمن عبدالله الطاحوس 1755 صوتا.



٭ عبدالله مدعث العازمي 1745 صوتا.



٭ مشاري محمد البليهيس 1729 صوتا.



٭ مشاري سعد الطويل 1094 صوتا «احتياطي أول».



٭ أحمد ذعار المطيري 936 صوتا «احتياطي ثان».