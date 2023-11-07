ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس الاثنين في مقر الوزارة اجتماعا مع عدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية، وذلك لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة.



وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومناقشة ما تضمنه من ملاحظات ديوان المحاسبة والإجراءات اللازمــــــة لمعالجتها.



من جهة أخرى، استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه بمقر الوزارة أمس العميد د. حقوقي موسى علي نواف العنزي من مرتبات الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بعنوان النظام الانتخابي في دول مجلس التعاون الخليجي.