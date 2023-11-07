ضمن مساعيها للإسهام في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص لحديثي التخرج والكفاءات الوطنية، أعلنت «زين» عن مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية الثاني الذي استضافته كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، وهو الحدث الذي تساهم فيه الشركة للعام الثاني على التوالي.



وشهد حفل افتتاح المعرض الذي أقيم في الحرم الجامعي بمنطقة الدوحة حضور نائب رئيس مجلس أمناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة الملا، ورئيس الكلية د. خالد البقاعين، بالإضافة إلى مسؤولي قطاعي الموارد البشرية والعلاقات المؤسسية في «زين»، حيث شهد المعرض مشاركة كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات بالدولة، وحضورا مميزا من قبل الطلبة وحديثي التخرج والباحثين عن العمل.



وأتت هذه المشاركة انطلاقا من حرص «زين» الدائم على المشاركة بشكل فاعل في التجمعات والمعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات ـ سواء العامة أو الخاصة منها ـ على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية وتوفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.



وقامت «زين» من خلال جناحها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.



ويعد هذا المعرض الوظيفي الثاني الذي تنظمه كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، حيث شهد مشاركة كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، وارتكز حول التخصصات التقنية والتكنولوجية والهندسية التي تتماشى مع المؤهلات الدراسية والأكاديمية التي تقدمها الكلية.



وتشمل التخصصات التي استهدفها المعرض الإلكترونيات، والاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، وعلوم الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، وهندسة الكمبيوتر، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.