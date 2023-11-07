بداح العنزي



دعا وزير المالية فهد الجارالله البلدية الى إعادة تخطيط وتخصيص موقع مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد بعد تسلم المشروع وعرضه على المجلس البلدي.



وقال الجارالله في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/9/26 الذي قضى بتكليف وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب الاوضاع القائمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد من كافة الجوانب القانونية والفنية،



نود الافادة بأنه قد تم تسلم مشروع القرية التراثية، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2023/9/20 من قبل فريق من وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة، وبحضور ممثلين عن شركة القرية التراثية وممثلين عن الشركات المنفذة في المشروع.



وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2023/8/14 بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال، بلدية الكويت، والجهات التي تراها مناسبة) لمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة لمشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد - القرية التراثية، وتهيئة كل الأوضاع التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة به.



ولما كان المشروع يستغل مساحة كبيرة نسبيا في قلب عاصمة الكويت ويحده من جميع الجهات إدارات وجهات ومراكز عمل ذات أهمية كبيرة (البنك المركزي - وزارة الخارجية - هيئة أسواق المال - المسجد الكبير) فإنه من الضرورة بعد تسلم المشروع عرضه على بلدية الكويت والمجلس البلدي لإعادة تخطيط وتخصيص الموقع أخذا في الاعتبار المراكز الحيوية سالفة البيان.



بناء عليه يرجى اتخاذ اللازم وموافاتنا بالقرار المتخذ.