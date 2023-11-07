بداح العنزي



حدد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الموقف التنفيذي لمشاريع البلدية المدرجة ضمن الخطة الخمسية للعام 2023/2024 والبالغة 5 مشاريع.



وقال م.الدبوس في تقرير إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: شاركت بلدية الكويت بـ 5 مشروعات ضمن الخطة السنوية 2023/2024 وجار تنفيذها وفق ما هو مخطط له بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط وموقفها التنفيذي وفق ما يلي:



1 - تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة ويتضمن مشروعين فرعيين:



أ- تصميم وتنفيذ وصيانة 5 مبان متماثلة لموظفي إدارة شؤون البيئة في موقع ردم النفايات بمناطق (الجهراء - ميناء عبدالله - جنوب الدائري السابع) تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ضمن الخطة السنوية 2022/2023.



ب- تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي لنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في كبد وجار الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية من خلال المناقصة رقم 22-2017/208.



مدة المشروع



مرحلة الإنشاء والتشغيل والصيانة: (5) سنوات بحيث تشتمل على مرحلتين:



- مرحلة الإنشاء والصيانة ومدتها سنتان.



- مرحلة التشغيل والصيانة ومدتها 3 سنوات.



الموقف التنفيذي



تم الانتهاء من دراسة وتقييم العطاءات المقبولة للمناقصة من قبل اللجنة الفرعية وبتاريخ 25/10/2023 تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من قبل إدارة المناقصات والعقود بشأن توصية لجنة الشراء.



2 - مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود لمصانع إنتاج الأسمنت



مدة المشروع: 20 سنة (عقد استثمار أملاك الدولة)



الموقف التنفيذي



استثماري وحاليا بالمرحلة التحضيرية لإتمام إجراءات الطرح بنسبة 80% وجار مراجعة عقد المشروع والعرض على الجهات الرقابية المعنية لأخذ الموافقات المطلوبة.



3 - مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.



استثماري وتم الانتهاء من التأهيل المسبق للشركات وتم الحصول على موافقة وزارة المالية لطرح المشروع كمزايدة وحاليا لدى لجنة المزايدات الكبرى لاستيفاء الخطوات الإجرائية للبدء في الطرح وفق تعميم وزارة المالية رقم 1/2023 الخاص بالمزايدات.



4 - مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)



تم الانتهاء من الدراسة الاستشارية للمشروع وبتاريخ 6/3/2023 صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف 11/2028/14/2023 د.أ) المتخذ في 6/3/2023 بعدم الموافقة على الطلب المقدم من بلدية الكويت (قطاع المشاريع) بشأن اعتماد الأنشطة والمكونات والنسب التجارية للمشروع، وتم عقد اجتماع من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع المعنيين بالمجلس البلدي لمناقشة أسباب الرفض وجار رفع تقرير من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للعرض على مجلس الوزراء.



5 - مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها



الموقف التنفيذي



تم الانتهاء من الدراسة الاستشارية للمشروع بتاريخ 10/7/2023 وافق المجلس البلدي على مكونات المشروع



حاليا لدى لجنة المزايدات الكبرى لإتمام إجراءات تأهيل المستثمرين.



مدة المشروع: 23 شهرا + 15 أسبوعا.