بداح العنزي



شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على ضرورة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتسهيل وتبسيط إجراءات تراخيص مواقع التشوين المؤقت.



وقال الشعلة في كتابه الى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس: بالإشارة الى الموضوع، وحيث أصدر مجلس الوزراء اجتماعه بتاريخ 2023/10/16 التالي نصه:



أولا: عدم الموافقة على طلب وزارة المالية بشأن نقل اختصاص إبرام عقود تراخيص التشوين المؤقت من وزارة المالية الى بلدية الكويت.



ثانيا: تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت لتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتراخيص مواقع التشوين المؤقت.



لذا ندعوكم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه والتنسيق مع وزارة المالية لتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتراخيص مواقع التشوين المؤقت، وموافاتنا بما تتخذونه من إجراءات بهذا الشأن.