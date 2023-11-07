مراجعة ضوابط وسياسات الاستثمار بشكل دوري وعقد اجتماعات ربع سنوية لضمان تعظيم الإيرادات

1.13 % أداء إيجابياً للمحفظة عالية السيولة.. سجلت 6.99% منذ التأسيس مقارنة بالمعيار 5.92%



أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء» من مؤسسة البترول الكويتية، عن أن الأداء العام لمحفظة الاستثمار الرئيسية المملوكة للمؤسسة أو ما يطلق عليها (محفظة وزير المالية MOFF) منذ التأسيس في عام 1997 بلغ 273.73% مقارنة بالمعيار 247.94% أي بفارق 25.79% بما يعادل أداء إيجابيا يبلغ 5.2% بشكل سنوي، مشيرة إلى ان أداء المحفظة الاستثمارية عالية السيولة منذ التأسيس قد بلغ 6.99% مقارنة بالمعيار 5.92% أي بفارق 1.07% بما يعادل أداء إيجابيا 1.13% بشكل سنوي.



وقالت «مؤسسة البترول» إن طبيعة إدارة المحفظة الاستثمارية تتطلب استمرارية بيع وشراء الأصول في سبيل تحقيق أداء عام أفضل من السوق وهذا بطبيعته قد يتسبب في أرباح أو خسائر محققة وهو انعكاس طبيعيي لتقلبات أسواق المال، مبينة ان المحفظة استطاعت تحقيق عائد يفوق عائد المعيار خلال شهر مارس 2023 حيث بلغ عائد المحفظة 2.52 مقابل المعيار 2.49.



وأشارت إلى استمرار قيام المؤسسة بمتابعة أداء المحفظة بشكل دوري وعقد اجتماعات ربع سنوية مع مديري المحافظ ومراجعة ضوابط وسياسات الاستثمار بشكل دوري لضمان تعظيم الإيرادات.



ورغم هذا الأداء الإيجابي الذي حققته «مؤسسة البترول» إلا أن الجهات الرقابية كان لها رأي مخالف، حيث تبين من المراجعة استمرار تحقيق المحفظة الاستثمارية أو ما يطلق عليها محفظة الوزير الاستثمارية لصافي خسائر خلال السنة المالية 2022/2023 بلغت 389 مليون دولار وبزيادة قدرها 252 مليون دولار، وبنسبة 184% عن الخسائر المحققة خلال السنة المالية السابقة 2021/2022، والبالغة 137 مليون دولار، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تحقيق خسائر محققة من عملية بيع سندات بلغت 50 مليون دولار، فضلا عن تحقيق خسائر غير محققة من الاسهم بنحو 339 مليون دولار والسندات بنحو 248 مليون دولار، بالإضافة إلى خسائر ناجمة عن فروقات العملة بلغت 62 مليون دولار.



إلا ان «البترول» لها وجهة نظر مختلفة في تحقيق الخسائر، حيث ترى ان سوق الأسهم العالمية شهدت استمرارا في الانخفاض خلال السنة المالية 2022/2023 وذلك بسبب استمرار الآثار السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة معدلات أسعار الفائدة حتى وصلت الى مستويات تاريخية في ظل مخاوف السوق من احتمالية وقوع ركود اقتصادي تحديدا بعد تسجيل الصين لمستويات ضعيفة من النمو الاقتصادي مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الأسهم العالمية، وهذا بدوره قد أثر على محفظة الوزير الاستثمارية، حيث ان انخفاض أسواق الاسهم العالمية كانت أحد أبرز مسببات الهبوط في متوسطه قيمة المحفظة، علما أن خسائر المحفظة في خسائر غير محققة.



وإجمالا كان أداء السوق سلبي خلال السنة المالية 2022/2023 بشكل عام، بينما استطاعت المحفظة ان تحقق أداء أفضل من معيار السوق، حيث بلغ متوسط العائد على الاستثمار 2.93 مقارنة بمتوسط معيار الأداء 3.22.



وبالنظر إلى الأداء الذي حققته المحفظة الاستثمارية (MOFF3) خلال السنة المالية الماضية، يتبين أنها حققت صافي خسائر بلغ 285 مليون دولار وبزيادة قدرها 127 مليون دولار وبنسبة 80.4% عن خسائر السنة المالية السابقة والبالغة نحو 158 مليون دولار، ويرجع السبب الرئيسي إلى تلك الخسائر غير المحققة من الاسهم والتي بلغت 271 مليون دولار، فضلا عن انخفاض قيمة المحفظة والذي بلغ 845.9 مليون دولار في 31 مارس 2023 عن رصيد أول المدة البالغ 1.13 مليار دولار بنحو 292.6 مليون دولار وبنسبة 25.7%.



وترى «مؤسسة البترول» ان الانخفاض في قيمة المحفظة يعود إلى استمرار عدم تحسن الظروف الاقتصادية السوقية خلال السنوات المالية الماضية، حيث نتج عن ذلك هبوط سعر سهم شركة اس كي الكورية الذي تزامن مع تأثر السوق الآسيوي بشكل عام بعد عودة جائحة كورونا في الصين وأنها تقوم بمتابعة أداء المحفظة بشكل دوري، وتقوم بمناقشة كل التفاصيل التي أدت إلى التغيير في قيمة المحفظة مع مديري المحافظ للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة، وإجمالا حققت المحفظة الاستثمارية (MOFF3) منذ التأسيس أداء بلغ 242% والمتضمن توزيعات أرباح متراكمة تعادل 317.4 مليون ون كوري.



150 مليون دولار عائد استثمار سندات



أظهرت البيانات ان مؤسسة البترول الكويتية حققت عائدا من الاستثمار في السندات عبر المحفظة الرئيسية بلغ 150 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعوائد بلغت 99 مليون دولار للعام المالي السابق، فيما حققت عوائد من الأسهم بقيمة 71 مليون دولار مقارنة بـ 62 مليون دولار خلال العام المالي السابق، فيما تم تحقيق 10 ملايين دولار من بند الخزينة، ليبغ إجمالي عائد الاستثمارات 231 مليون دولار.



وقالت إن خسائر بيع السنجات خلال السنة المالية 2022/2023 بلغ 50 مليون دولار، فيما بلغت خسائر السنجات المحققة خلال العام المالي السابق قد بلغ 300 مليون دولار.