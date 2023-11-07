مروان بودي: حققنا معدل إشغال عالياً للمقاعد ونقلنا عدد ركاب قياسياً.. رغم التحديات والأوضاع الإقليمية

واصلنا التوسع بشبكة وجهات تضم اليوم أكثر الوجهات طلباً لنستحوذ على حصة قيادية في السوق الكويتي



أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 13.27 مليون دينار، فيما ارتفعت إيراداتها الإجمالية بنسبة 12.8% من 140.8 مليون دينار إلى 158.9 مليون دينار، وبلغت أرباحها التشغيلية 18.08 مليون دينار، منخفضة بنسبة 30.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الأرباح الصافية للفترة ذاتها في العام الماضي تضمنت ربحا استثنائيا من بيع وإعادة استئجار محركات بقيمة 1.73 مليون دينار، وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت الشركة الاستحواذ على حصة قيادية من السوق بنسبة بلغت 35.78%، بزيادة وقدرها 17% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وواصل عدد الركاب بالنمو بشكل قوي، حيث بلغ 3.5 ملايين راكب، مرتفعا بنسبة 35.6%. ولفتـــــرة الأشهــــر الـ 9، ارتفع أيضا معدل إشغال المقاعد إلى 79% مقارنة بمعدل 76.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.6%.



وارتفعت إيرادات التأجير في مبنى ركاب طيران الجزيرة (T5) بنسبة 52% مقارنة بالعام الذي سبق، في حين بلغت إيرادات السوق الحرة 4.02 ملايين دينار، بزيادة قدرها 22%.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «نقلت طيران الجزيرة عدد ركاب قياسيا خلال فترة الأشهر الـ 9 من العام، كما سجلت معدلا عاليا في إشغال المقاعد، على الرغم من بيئة مليئة بالتحديات فيما يتعلق بالسياسات التنظيمية والأوضاع الجيوسياسية والإقليمية».



وأضاف: «لقد قمنا أيضا بالتوسع بشبكة تضم اليوم أكثر الوجهات طلبا وهو ما مكن طيران الجزيرة من الاستحواذ على حصة قيادية في سوقنا المحلي الكويت. وفي حين أن انخفاض متوسط العائد على المقعد بسبب السعة السوقية التي لايزال يشكل تحديا، إلا أن الشركة تتمتع اليوم بنموذج عمل منخفض التكلفة يضعها في وضع تنافسي للحفاظ على معدلات هوامش الربحية وخلق القيمة للمساهمين».



وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الثالث من 2023، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 61.05 مليون دينار، منخفضة بنسبة 3.4% عن الربع الثالث من 2022، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 8.73 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 45.9% عن الربع الثالث من 2022.



وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 6.99 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 47.7% عن الربع الثالث من 2022، وبلغ عدد المسافرين 1.38 مليون، مرتفعا بنسبة 28.1% عن الربع الثالث من 2022، كما بلغ معدل إشغال المقاعد 80.3%، مرتفعا بنسبة 0.2% عن الربع الثالث من 2022، وقد أطلقت طيران الجزيرة خطوطا جديدة خلال الربع الثالث من العام، شملت رحلات مباشرة من الكويت إلى إسلام آباد وطهران، ليبلغ عدد الوجهات في شبكة الشركة بنهاية الفترة 64 وجهة. وضمن خططها التوسعية، تسلمت طيران الجزيرة طائرتين خلال الربع الثالث ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 22 طائرة تخدم الوجهات في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.



وأصبحت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحول من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها، وهذا يأتي ضمن مساعيها بأن تكون عملياتها أكثر استدامة، وأن تحقق الشركة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حيث إن التحول من استعمال أدوات بلاستيكية إلى الملاعق والشوك والسكاكين والمناديل القابلة للتحلل بنسبة 100%، يمكن الشركة من تقليص استخدامها لما يعادل 300 كيلوغرام من البلاستيك على رحلاتها كل شهر.



النظرة لنهاية عام 2023 إيجابية، حيث إن مستوى الطلب على السفر لايزال مستقرا عند مستويات العام، مدعوما بسياسة الشركة التشغيلية التي تعتمد على الإدارة الصارمة للتكاليف ووضعها المالي المتين، ولكن انخفاض العائد بسبب زيادة السعة السوقية لايزال يضغط على متوسط العائد على المقعد وقد يؤثر هذا على هوامش الربحية.

ومن جهتها، ستواصل الشركة توسعها في الوجهات والأسطول والمبادرات الجديدة التي من شأنها دعم التوسع في دول مثل إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ودول أوروبا الشرقية.



وصنفت طيران الجزيرة ضمن العديد من القوائم التي تعدها مختلف الجهات، بما في ذلك التصنيف الأخير في أول قائمة تكشف عنها «فورتشن 500» للشركات العربية، حيث اعتمد التصنيف على الوضع المالي والتشغيلي للشركات ومساهمتها في بيئة الأعمال الإقليمية، وكذلك تصنيف في قائمة أفضل أماكن العمل في منطقة آسيا لعام 2023، وذلك من قبل مؤسسة ®Great Place to Work العالمية، وجائزة الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الطيران لعام 2023 لما حققته الشركة من تقدم تكنولوجي وتحول رقمي فيما يخص إدارة عملياتها اليومية.