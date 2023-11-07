شرم الشيخ - ناهد إمام



تحت شعار «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، اختتمت فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي- الافريقي والتعاون الدولي في دورته الـ 26 بمدينة شرم الشيخ، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، وبرئاسة د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وقد افتتح المؤتمر فعالياته في بيت العرب بجامعة الدول العربية، ثم جاء الافتتاح الرسمي للمؤتمر والمعرض في مدينة شرم الشيخ برعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وفي هذا السياق، أكدت د.هدى يسي أن نجاح أي عمل لن يرى النور إن لم يكن شريكه الإعلام، مشيرة إلى أن المؤتمر تركز حول محورين مهمين، أولهما: اتفاق ممثلي 32 دولة على أهمية السلام لأوطاننا لتحقيق التنمية المستدامة، والثاني: الدفاع عن الدولة الفلسطينية وعدم تهجير أهلها مع التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقراراته لدعم السلام والحفاظ على سيناء الغالية على قلوبنا جميعا وحماية الوطن ومستقبله.

جدير بالذكر أن اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي قدم درعا تكريمية إلى جريدة «الأنباء»، حيث تسلمت الدرع الزميلة ناهد إمام، وذلك تقديرا لتميز الجريدة في تغطية أخبار الاتحاد وفعاليات المؤتمر.