دمشق - هدى العبود



دارت كاميرا المخرج نعيم الحمصي في دمشق معلنة بدء تصوير مسلسل سوري جديد بعنوان «ثمن الخيانة»، كتب نصه المخرج الحمصي، وتبنى الإشراف العام وسام عزام، ليكون جاهزا للعرض على فضائيات رمضان المقبل من خلال ثلاثين حلقة، وتصدت للإنتاج شركة «الحلم» للإنتاج الفني.



وعن مضمون العمل، قالت الفنانة أمانة والي لـ «الأنباء»: أجسد في المسلسل والدة زوجة الفنان عامر علي، أكون الحماية القوية واللطيفة بنفس الوقت، أتصرف بهذا الشكل من أجل أن تكون حياة ابنتي وزوجها سعيدة لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، باختصار «ثمن الخيانة» مسلسل اجتماعي بوليسي لا يخلو من طابع الكوميديا السوداء، وتدور الأحداث من خلال ثلاثة أزواج أصدقاء يجسد أدوارهم الفنان سعد مينا وزوجته الفنانة رنا أبيض، والفنان عامر علي وزوجته لين برازي، والفنان حمادة سليم وزوجته علا باشا، وتشاء الأقدار أن يتورط الرجال الثلاثة بسبب خيانتهم لزوجاتهم بجريمة يحاولون التخلص من آثارها سرا، لكن يجدون أنفسهم غارقون في المصائب.



وتشارك أمانة والي في بطولة العمل مع عدد من نجوم الدراما، منهم: سعد مينا، رنا الأبيض، عامر علي، علا باشا، حمادة سليم، دانا جبر، جمال العلي، غسان عزب، رائد مشرف، لين برازي، حيدر أحمد، طارق نخلة، شروق البني، غدير عمر، آنا السيد، وبمشاركة النجم اللبناني آلان الزغبي، الى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة.