يعقوب العوضي



يدشن فريق كرة اليد بنادي الكويت مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في الـ 1:45 ظهر اليوم مع فريق سان فيرناندو الأرجنتيني على صالة الدمام في السعودية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا فوكس الألماني.



وأعد «الأبيض» العدة لهذه البطولة المهمة بمعسكر خارجي في البحرين خاض خلاله عدة مباريات تجريبية بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي تولى دفة قيادة الفريق بعد البرازيلي كارلوس أوليفيرا، حيث نجح الرشيدي في حسم لقب البطولة العربية للمرة الأولى بتاريخ الفريق.



ويملك الكويت مقومات الفوز رغم صعوبة المواجهة، إذ يحرس المرمى الأخوين علي وحسن صفر وفي الجانب الأيمن صالح الموسوي ومشعل طه إلى جانب عبدالله الخميس والمحترف التونسي خالد الحاج يوسف في مركز صناعة الألعاب والظهيرين فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز إلى جانب المحترف البرازيلي فينسيوس تكسيرا وكذلك الجهة اليسرى التي يشغلها بكفاءة كبيرة عبدالعزيز الشمري.



ومن المؤكد أن الجهاز الفني قد وضع لمساته الأخيرة في المعسكر التدريبي، كما استعرض بعض مباريات المنافسين في المجموعة سان فيرناندو وفوكس، لكن اليوم الحاجة الملحة ستكون لتسجيل الأهداف واللعب على المضمون، حيث إن «الأبيض» يسعى لخطف تذكرة التأهل إلى الأدوار الإقصائية دون الدخول في دوامة احتساب النقاط والأهداف بالإضافة إلى التركيز على الشق الدفاعي، وعدم استقبال الأهداف من الأخطاء والهفوات الدفاعية البسيطة.



في المقابل، يقود الفريق الأرجنتيني المدرب الوطني إيليو فيرنانديز ويدخل البطولة بتشكيلة محلية كاملة، إلا أن بعض لاعبيه يلعبون كمحترفين في أندية أوروبا المختلفة ومنهم باتريك أورلاندي، أوغاستين باتستيلا، نيكولاس فيلا، خوان بابلو فيرنانديز، ماريانو كانيبا وإيزيكيل خيمينيز، حيث يعتمد الفريق على «السنتر السريع» و«الفاست بريك» في تخليص هجماته، لذلك فإن السرعة ستكون عاملا حاسما في تحديد نتيجة اللقاء.