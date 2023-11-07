تخوض كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا منافسات ربع نهائي دوري بنك وربة للكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، حيث ستلتقي الجامعة الأمريكية، بينما تلتقي جامعة الكويت مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والفائز من اللقاءين يتأهل للدور قبل النهائي لمقابلة كلية الكويت التقنية حامل لقب النسخة الأخيرة ومتصدر المجموعة الأولى، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بطل المجموعة الثانية.



هذا، وأكد خالد المذكور عضو اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي أن منافسات الأدوار التمهيدية لدور المجموعات منافسة كبيرة بين جميع الفرق المشاركة للظفر ببطاقات التأهل للدور ربع النهائي. وقال: دوري بنك وربة للكرة الطائرة سيقام هذا الموسم بنظام تأهل صاحب المركز الأول للدور قبل النهائي مباشرة مع إقامة الدور ربع النهائي بين ثاني وثالث كل مجموعة من خلال المواجهات المباشرة ليتأهل الفائزان للدور قبل النهائي، حيث سيتم اجراء قرعة بين الفرق الأربعة لتحديد أطراف المباريات.



وفي إطار منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية لمنطقة الفروانية تلقت ثانوية جليب الشيوخ الهزيمة 1-5 من ثانوية شجاع ابن الاسلم، وتأهلت ثانوية حمود الجابر على حساب ثانوية مرشد البذال بمنطقة الرحاب بعد الفوز 5-0، وتلتقي اليوم ثانوية الصباح مع ثنيان الغانم، وثانوية سلمان الفارسي مع لبيد بن ربيعة، وفي منطقة الجهراء التعليمية تأهلت ثانوية يوسف العذبي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على بن قيس 3/0، بينما تلقت ثانوية سعد العبدالله الهزيمة من ثانوية الواحة 2/0، وتلتقي اليوم ثانوية عروة بن الزبير مع صباح الناصر، وتجمع المباراة الثانية ثانوية محمد عبدالله المهيني مع خالد بن سعيد.