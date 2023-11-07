هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس أن فوز منتخبنا بالمركزين الثاني والثالث في بطولة الخليج لـ «ثلاثيات» كرة السلة يدل على التطور الملحوظ الذي تشهده «السلة الكويتية» على مستوى الأندية والمنتخب على حد سواء.



جاء ذلك خلال استقباله لـ «أزرق سلة الثلاثيات» العائد من الدوحة، وأعضاء مجلس الإدارة ثامر الشنفا ومحمد الحساوي، موضحا أن كرة السلة برهنت على تطورها وتفوقها، مضيفا: «لدينا خطة إعداد معتمدة من قبل مجلس الإدارة لتطوير مختلف المنتخبات خلال الفترة القادمة، ويشمل إقامة العديد من المعسكرات الخارجية، والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، للوصول إلى مستويات متقدمة عربيا وآسيويا».



وأشار برجس إلى أن «الأزرق» بفريقيه (أ وب) تمكن من الفوز على المنتخب القطري الحائز فضية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة «الآسياد» في هانغتشو بالصين، وهذا يبين الجودة الفنية العالية التي يتمتع بها لاعبو منتخبنا، وسنحرص خلال هذه الفترة على تسجيل مشاركات ذات نتائج إيجابية سواء في البطولة الخليجية لـ«الثلاثيات» للسيدات التي تستضيفها العاصمة البحرينية، وكذلك في البطولة العربية للمنتخبات ديسمبر المقبل في القاهرة، مشيدا بكل من دعم الأزرق.



من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الوفد مشعل محمد بأداء لاعبي «الأزرق» في البطولة، وقال لـ «الأنباء»: «شهدت المواجهات منافسات قوية خاصة مع المنتخب القطري المضيف، وثاني القارة الآسيوية، ولعل ما ينقص الأزرق قلة مشاركاته في هذا النوع من البطولات، ومجلس إدارة الاتحاد سيعمل ما في وسعه لأجل تطوير منتخبات (3×3)، عبر إقامة دوري للثلاثيات، ومزيد من المشاركات في البطولات الدولية، لرفع تصنيف المنتخب، وتطوير اللاعبين».



من جهته، قال قائد منتخبنا الوطني لثلاثيات السلة أحمد البلوشي: «نبارك للاتحاد هذا الإنجاز الذي جاء نتيجة عمل واجتهاد كبير من قبل مجلس الإدارة، وتوفير كل الإمكانات، وبالنسبة للاعبين نقول «هارد لك» حيث كنا نأمل في الفوز بالمركز الأول، ولكن لظروف خاصة صاحبت البطولة لم نستطع تحقيق اللقب، لكن لاعبي «الأزرق» قدموا أفضل ما لديهم، ويعطيهم العافية»، مضيفا أن تجربة البطولة الخليجية جاءت مثرية بكل تفاصيلها ونأمل مواصلة التطور والمنافسة عربيا وآسيويا وإلى العالمية.