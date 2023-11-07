

اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية رقم (3) للتنس للرجال (3rd ITF M15 ZAHRA) التي أقيمت على ملاعب اتحاد التنس بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء بمشاركة 51 لاعبا من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم.



وحضر المباراة النهائية وشارك في تتويج الفائزين كل من نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبد الرضا الغريب وأمين السر العام فالح العتيبي ومساعد أمين السر العام عبد الصمد العريان.



وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز اللاعب البلغاري بيتر نيستيروف بالمركز الأول والميدالية الذهبية للفردي بعد تغلبه على السلوفاكي توماس لانيك 2-1، وبذلك يحتفظ نيستيروف بلقبه الذي حصل عليه في البطولة السابقة.



وفي مسابقة الزوجي فاز بالمركز الأول ثنائي سلوفاكيا صمويل بوسكار وتوماس لانيك وفاز بالمركز الثاني فولوديمير لاكوبينكو (أوكرانيا) وزميله جاك لودج (بلجيكا).



وتعتبر هذه هي البطولة الثانية التي ينظمها اتحاد التنس تحت إشراف الاتحاد الدولي ويشارك فيها اللاعبون من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للمحترفين.