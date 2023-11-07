على مساحة 920 صفحة، تسرد نجمة برودواي الاميركية باربرا سترايسند تفاصيل 81 عاما من حياتها مغنية وممثلة وناشطة سياسية وزوجة وأم، وختمتها كاتبة مع طرحها مذكرات «اسمي باربرا» المنتظرة طويلا والتي تحتل مكانها على رفوف المكتبات اعتبارا من اليوم، بحسب موقع «بيبول».

وتخوض باربرا عميقا في ماضيها بالتفصيل ابتداء من طفولتها في بروكلين حيث كان همها ارضاء والدتها، وصولا الى نجوميتها في برودواي ومرورا بالجوائز التي حصلت عليها في افلام مثل «فتاة مسلية» و«مولد نجم» و«كما كنا».

وتتطرق الى حياتها العاطفية مع كبار النجوم من عيار مارلون براندو واليوت غولد والد ابنها جيسون، ورئيس الوزراء الكندي السابق بيير ترودو. وختاما، بزوجها الذي امضت برفقته 25 عاما جيمس برولين.