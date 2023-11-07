ثامر السليم



عقد مجلس إدارة الاتحاد الوطني للموظفين اجتماعا لتشكيل مجلس إدارته للمدة النقابية 2023/2027 في مقره بضاحية صباح السالم. وقد تمت تزكية رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي د.خالد البراك رئيسا للاتحاد الوطني للموظفين، ود.بندر النصافي نائبا للرئيس، وعامر الديحاني أمينا للسر، ويوسف العازمي أمينا مساعدا للسر، ومحمد الكندري أمينا للصندوق، ومحمد الهاجري أمنيا مساعدا للصندوق، وعضوية كل من هيثم الهاجري، وخالد العجمي، وعبدالعزيز العيباني، وفهد المطيري.



وقال د.خالد البراك: تشرفت بثقة زملائي في الاتحاد الوطني للموظفين وتزكيتي لرئاسة مجلس الإدارة، فكل الشكر لثقتكم الغالية، وبإذن الله القادم أفضل بدعمكم ومساندتكم لمزيد من المكتسبات النقابية للعاملين والموظفين.