ثامر السليم



تقدم رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت محمد الرشود بالتهنئة الى د.مشاري الحربي بمناسبة صدور قرار تكليفه بمنصب مدير جامعة الكويت، معربا عن أمله وأعضاء الهيئة الإدارية بمزيد من الإنجازات التي ستشهدها الجامعة خلال الفترة المقبلة.



وأكد الرشود أن د.مشاري الحربي من الكفاءات المشهود لها ومن القامات العلمية المتميزة وله تاريخ مشرف أكاديميا وإداريا، ويحظى بحب واحترام جميع أعضاء المنظومة التعليمية داخل الجامعة واختياره لهذا المنصب جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى ان الاتحاد سيمد جسور التعاون مع د.الحربي بما يحقق مصلحة طلبة وطالبات جامعة الكويت.