علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بإضافة منطقة الوفرة السكنية الجديدة إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية.



وتفصيليا، أفادت المصادر بأنه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية، تم التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية. وبينت المصادر أن التعديلات الجديدة تضمنت أن تضاف منطقة الوفرة السكنية الجديدة إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية، على أن يعمل بهذا القرار من 1 نوفمبر الجاري.