شيخة العبدالله: ضرورة دمج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة



تحت رعاية الشيخة شيخة العبدالله حضر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري المعرض التعريفي بمجال الإعاقة لمؤسسات المجتمع المدني والمدارس والحضانات والمراكز التأهيلية وهيئة الإعاقة الممثلة عنها إدارة العلاقات العامة والاعلام التي قامت بدورها بتعريف كل الخدمات التي تقدمها الهيئة لذوي الإعاقة وذويهم سواء كانت هذة الخدمات تقدم عن طريق صالات المراجعين بجميع أفرعها الخمسة أو عن طريق الأونلاين وكيفية الدخول والوصول لهذه الخدمات.



وأثنى المطيري على جهود جمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بتنظيم معرض اليوم الوطني للتضامن مع الأشخاص من ذوي الاعاقة، تحت شعار نحو دمج شامل لذوي الاعاقة، والذي شارك فيه العديد من الجهات ذات الشأن في مجال الاعاقة وتتضمن العديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية من أيدي أشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضح أن الهيئة دائما تحرص على دعم أبنائها من ذوي الإعاقة لإصرارهم الدائم وعزيمتهم في تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في شتى المجالات من خلال ما تلمسه في زيارته المسائية للمعرض وتسهيل اندماجهم في المج.



من جانب آخر، وجهت الشيخة شيخة العبدالله خلال زيارتها للفتره الصباحية كلمة لجميع المشاركين، وبعد الترحيب بهم أكدت الشيخة شيخة العبدالله على ضرورة دمج وإشراك الأشخاص ذوي الاعاقة ليس فقط بالمجال التعليمي بل وجميع مناحي الحياة وان ذلك هو مما عليه أهل الكويت منذ القدم بعدم التميز بين جميع أفراد المجتمع.



من جهتها، أكدت خلود العلي نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين على ضرورة الدمج التعليمي وأنه جراء مما تسعى إلى تحقيقه الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة.



هذا، وقدمت جميع الجهات المشاركة وفعاليتها في هذا اليوم مشكورة مشاركة فيها للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والناشطين.