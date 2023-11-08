أطلقت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة «أبناؤك استثمارك الحقيقي»، وفي تصريح صحافي أشار المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك شفيق السيد عمر الى أن هذه الحملة الجديدة من نوعها تتضمن 4 فلاشات تربوية تتعلق بجوانب مهمة في تربية الأطفال والتي يجب أن يفهمها أولياء الأمور، حيث تشمل هذه الجوانب التقرب من الأبناء، وخطر الإدمان على الأجهزة الإلكترونية، وقلة الحركة، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، وهي مفيدة للأطفال وأولياء الأمور لفهم وتطوير الذات عند الطفل.



وأكد شفيق السيد عمر أن المؤسسة تسعي من خلال استراتيجيها الإعلامية إلى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالجوانب التربوية والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار الإعلام لأن يكون مفيدا للأطفال والشباب في دول مجلس التعاون.