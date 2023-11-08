وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الى مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في استقباله حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة، وسفيرنا لدى سلطنة عمان الشقيقة محمد الهاجري.



وقدم الوزير الخالد الشكر لأخيه وزير الداخلية العماني على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الاجتماع سيخرج بعدد من القرارات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد غادر على رأس وفد أمني إلى سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الاربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في العاصمة العمانية (مسقط).