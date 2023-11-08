تخوض الفنانة عائشة بن أحمد بطولات مختلفة هذا العام بدأتها بمسلسل «مذكرات زوج» مع الفنان طارق لطفي، جسدت فيه دور المرأة الصلبة التي تفقد زوجها بسبب تكبرها، فتبتعد لفترة تندم عليها، ما يجعلها تعيد حسابتها، ضمن دراما رومانسية اجتماعية تتخللها الكثير من الكوميديا.



وتعود عائشة لتقدم أحداثا مشوقة ومشاهد رومانسية في حكايتها الجديدة «روحي فيك» التي انطلق عرضه مؤخرا، إذ سيكون تتمة الحكايات الـ 40 من مسلسل «55 مشكلة حب»، وتتضمن الحكاية، وفق موقع «نواعم»، زوايا نفسية وأحداثا تشويقية مفعمة بالرعب النفسي، إذ تتناول ألغازا محيرة تكشفها الحلقات، وتضع معها المشاهد في حالة من الترقب المستمر بأن يلهث دائما لرؤيتها لمعرفة سرد أحداثها أثناء عرضها.



ويشارك في بطولة الحكاية برفقة عائشة كل من: محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، وعدد آخر من الفنانين، العمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.