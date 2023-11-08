عبدالحميد الخطيب



«الأعمال التاريخية تلعب دورا بارزا في تشكيل وتعزيز الوعي الثقافي لدي الأجيال الجديدة، وتسهم في تطوير الأفراد والمجتمعات»، هذا ما أكده النجم القدير د.فهد العبدالمحسن عندما سألناه عن سبب قلة هذه النوعية من الأعمال حاليا مقارنة بالماضي، وهو الذي قدم دور «عكرمة» في مسلسل «خالد بن الوليد» عام 2006، وحظي وقتها بنجاح كبير.



وقال العبدالمحسن في تصريح لـ«الأنباء»: إنتاج الأعمال التاريخية يحتاج الى ميزانيات ضخمة جدا، فإنتاجها «حمل ثقيل»، لذا كثير من شركات الإنتاج تبتعد عنها، لاسيما انها تحتاج الى مواقع تصوير معينة ومجهزة وفق الفترة الزمنية التي يتم تناولها، بجانب الاكسسوارات والأزياء وغيرها من الأمور الإنتاجية الأخرى.



وتابع: الدراما العربية قدمت العديد من الأعمال التي ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور، مثل فيلم «الرسالة» الذي يعد نموذجا ملهما لتقديم التاريخ والحقب القديمة بحرفية عالية، كما ان مجموعة «ام بي سي» لديها تجارب متميزة في هذا الجانب ومنها مسلسل «خالد بن الوليد» الذي شاركت فيه بدور «عكرمة»، وانتج على جزأين وصورناه في مدينتي تدمر والرقة بسورية.



وبسؤاله عن الأعمال التاريخية الحالية وهل هي بجودة الماضي، خصوصا ان البعض يصفها بأنها «هلس» و«تفاهات»؟ أجاب: لا أنكر ان ما يقدم حاليا ليس بجودة السابق، ويحمل الطابع التجاري أكثر، «وصار فيه توفير مادي»، بينما الأعمال القديمة تمتاز بالرصانة، مستدركا: التاريخ يكتب دائما بالقلم القوي، ويجب ان تتم مراجعته والتدقيق عليه حتى نوثق الأحداث بصورة مهمة، لأن الجيل الجديد سيشاهدها ويتأثر بها. وأردف: جيل العباقرة من الفنانين في الماضي كانوا يهتمون بكل التفاصيل ويتعاطون مع شخصياتهم بإخلاص وأمانة وهذا كان ينعكس على العمل ككل ونجاحه بين الجمهور.



جدير بالذكر ان الفنان القدير د.فهد العبدالمحسن شارك في مسلسل «خالد بن الوليد» مع نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم: أحمد راتب، باسم ياخور، خالد النبوي، خالد أمين، فيصل العميري، عبدالرحمن آل رشي، تيسير إدريس، صبا مبارك، وغيرهم، والعمل تأليف عبدالكريم نصيف، إخراج محمد عزيزية، وجسد د.فهد شخصية «عكرمة بن أبي جهل»، الذي كان ألد أعداء الدعوة الإسلامية، ثم اصبح احد صحابة رسول الله ﷺ حتى استشهد في معركة اليرموك.