بيروت - بولين فاضل



احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع جمهورها عبر «ستوري» حسابها بـ«إنستغرام»، بتحقيق أغنيتها «فخامة معاليك» 16 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وأكدت في «تويتر» أن الأغنية الخليجية حققت عبر «تيك توك» 55 مليون مشاهدة منذ طرحها رسميا سبتمبر الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر خالد قرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، الفيديو الكليب إخراج فادي حداد.



وتقول كلمات الأغنية: «فخامة معاليك تخليني أجيك.. وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني.. تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك.. بلا حدودن أغليك يا حبي الجنوني.. غيرا غيرا مابي غيرا.. عيون حبيبي جد خطيرة.. غيرا غيرا مابي غيرا.. ويلي ويلي منا ويله».