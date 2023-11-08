القاهرة - عبدالعزيز الفضلي



أكد قادة الحركة الكشفية في الوطن العربي وقوفهم جنبا الى جنب مع الاشقاء في دولة فلسطين الشقيقة في مواجهة العدوان الصهيوني المحتل ودعم المقاومة الفلسطينية ضد المعتدي الاسرائيلي، مشددين على ضرورة طرد كشافة العدو من المنظمة الكشفية العالمية كما فعلت دولة الكويت بطردها اسرائيل من رياضة القارة الاسيوية.



جاء ذلك في اجتماع طارئ حضره رئيس واعضاء اللجنة الكشفية العربية، ورؤساء الجمعيات الكشفية العربية، ورؤساء رابطات الرواد الكشافة والمرشدات، واعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى لرواد الكشافة والمرشدات، وأعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، حيث دعت الكويت ممثلة برئيس المنظمة الكشفية العربية د.عبدالله الطريجي لهذا الاجتماع وتم عقده في المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة، مشيدين بدور الكويت في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع المستويات.



وافتتح الطريجي الاجتماع قائلا «اسجل الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا على احتضان هذا الاجتماع الطارئ وعلى الموقف الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، مضيفا: نقولها وبكل فخر واعتزار جميعنا حضرنا من أوطاننا لبلد المحبة والسلام في بيت الكشافة العرب المنظمة الكشفية العربية لننتفض لاهلنا في فلسطين وغزة لأن ما يحدث من جرائم ابادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 7 اكتوبر الماضي غير مقبول، ولا يجوز ان نقف مكتوفي الأيدي، خاصة ان مطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة هي مطالب مستحقة.



وأضاف د.الطريجي: أصدرت جمعية الكشافة الإسرائيلية بيانا مليئا بالمغالطات والتدليس والكذب وصورت ان إسرائيل وشعبها هو من تعرض للابادة وأن الفلسطينيين هم المعتدون، لذا يجب علينا ان نخاطب الكشافة والمرشدات في العالم وعددهم ما يقرب من 55 مليون كشاف ومرشدة، ليعرفوا أن الشعب الفلسطيني هو من يتعرض الى الابادة لمجرد انه يطالب بحقوقه المشروعة ويدافع عن أرضه المحتلة. لذلك علينا جميعا مسؤولية كبيرة وتاريخية رغم ان العمل الكشفي تربوي وتطوعي الا ان الجرائم الصهيونية المستمرة تجعلنا نقول بصوت عال لا خير في كراسينا اذا لم نخرج بتوصيات قابلة للتطبيق نرفع بها معنويات الشعب الفلسطيني واعضاء الكشافة والمرشدات الفلسطينية.



بدوره، ثمن عمرو حمدي امين عام المنظمة الكشفية العربية الدعوة لعقد الاجتماع الطارئ للتأكيد على الموقف الرافض للاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به تجاه الشعب الفلسطيني من مواجهة على مدار الساعة، مشيدا بدور د.عبد الله الطريجي ودعوته لعقد الاجتماع لمساندة القضية الفلسطينية، لافتا الى ان هذا الاجتماع يعد سابقة تاريخية في الحركة الكشفية من حضور رؤساء الجمعيات والرواد والبرلمانيين، موضحا انه تم تشكيل لجنة لصياغة بيان صادر من المجتمعين لدعم الكشفية الفلسطينية.



من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية ورئيس الوفد المشارك في الاجتماع حسين المقصيد المنظمات الدولية بطرد الكيان الاسرائيلي من المنظمة الكشفية العالمية.



وأضاف: «لا يشرفنا وجود مثل هذه الكيانات الصهيونية في هذه المنظمة الدولية»، منددا بما يقوم به الاحتلال من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.