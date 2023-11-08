ليلى الشافعي



شدد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود على أن رعاية الأيتام من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية وفي صدارة أولويات البلاد وتحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية.



وأضاف السعود، على هامش انطلاق مؤتمر «رعاية الأيتام استدامة واستقامة.. نحو بناء حياة كريمة لأيتامنا» أمس الثلاثاء، أن المؤتمر الذي يستمر يومين وينظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بالتعاون مع (الشؤون) ومكتبة (البابطين) المركزية للشعر العربي يأتي تزامنا مع المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة وما يتعرض له الاشقاء الفلسطينيون من سفك دماء وتشريد وتهجير مئات الآلاف منهم.



وأعرب عن اعتزازه وفخره بإنسانية الكويت ونجاحها في ميادين العمل الخيري المتنوعة لاسيما السعي لمد يد العون والرعاية للأيتام من أطفال قطاع غزة.



وتوجه بالشكر إلى الجهات التي تم تكريمها في المؤتمر بجوائز التميز في مجال رعاية الأيتام، متمنيا لهم دوام العطاء والاستدامة بما يعود بالنفع على المستفيدين من الأيتام في داخل الكويت وخارجها.



بدوره، تحدث رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د. ناصر العجمي عن مكانة اليتيم في الإسلام، مؤكدا حاجة اليتيم إلى الاحتواء النفسي والاجتماعي، داعيا إلى الكفالة الشاملة لينشأ صالحا معا.



وأوضح أن مبادرة المؤتمر جاءت بعد توصيات ومقترحات من جمعيات وهيئات خيرية داخل الكويت وخارجها تسعى لتجاوز الكفالة المادية لليتيم في مجالات عدة منها النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتضمن طرح فكرتين أساسيتين ترتبطان بمفهوم الكفالة الشاملة لليتيم والعمل على خدمة وتطوير هذا القطاع المهم والضروري بالعمل الانساني والخيري، أولها متابعة الدورات التدريبية المتنوعة لليتيم ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي فيها ومراقبة تطور السلوكي ولغة التواصل والمخاطبة وغيرها من مجالات التطوير الذاتي. وأشار إلى أن الفكرة الثانية تعتمد على الجانب التقني بحيث يتابع المتبرع جميع المشاريع الخيرية لاسيما كفالة الأيتام عبر البرامج الالكترونية بما بتوافق مع عمل الجمعيات والهيئات الخيرية. وأعلن العجمي عن كفالة 1000 يتيم في قطاع غزة لمدة عام كامل من الجمعيات والمبرات الخيرية، مشيرا إلى أن إقامة المؤتمر فرصة لحث الكيانات الرسمية والأهلية على المساهمة في هذا الواجب الإنساني.



وتحدث رئيس المؤتمر عبدالعزيز الزايد عن عطاء الكويت وكيف أنها من أولى الدول التي بادرت إلى عمل جسر إغاثي إنساني لقطاع غزة. كما أثنى على كلمة الكويت أمام الأمم المتحدة ووصفها بأنها تثقل الميزان وكذلك كلمة ممثل الكويت في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



كما تحدث الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين د.مصطفى السيد عن العمل الخيري بالمملكة واهتمامها باليتيم ورعايته، لافتا الى ضرورة تبادل التجارب الانسانية لاسيما المتعلق منها بالأيتام بين دولنا الخليجية والعربية.